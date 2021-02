La modelo reveló que tuvo proyectos internacionales, pero no pudo evitar volver al reality de competencia.

¡Hermosa! Luciana Fuster regresó a Esto es guerra con espectacular look tras varias semanas de especulaciones sobre su regreso al reality de competencia. La modelo reveló que tuvo proyectos internacionales, pero no pudo evitar volver a la nueva temporada del programa.

"Estoy templando, estoy demasiado feliz. He cierto que al final de la temporada pasada entré en un llanto terrible porque pensé que no iba a volver al menos en un buen tiempo. Tengo planes en México y estoy demasiado contenta de empezar este 2021 aquí y es algo que no quería dejar pasar", señaló Luciana Fuster.

