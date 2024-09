En ese momento el manager dio su comentario sobre lo que él había sufrido en su niñez: “Sí, claro, usted dice que una persona infiel es una persona que no tiene valores, que no tiene principios, que no es integra, pero por qué una persona no tiene valores y no tiene principios, justamente por las cosas que yo he pasado traumas muy fuertes de abuso y cosas que no voy a entrar en detalle por el tema del horario”.