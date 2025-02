Génesis Tapia presumió su figura a tres día de dar a luz

Génesis no dudó en despedirse definitivamente de los embarazos y no dudó en compartir con sus seguidoras, cómo fue que pasó este momento que tuvo su etapa complicada cuando su esposo protagonizó un episodio de infidelidad que se hizo público. “Cierro esta última etapa en mi vida, mentiría si les dijera que me da nostalgia porque ha sido un embarazo muy duro para mí con muchos dolores, en verdad que tuve vómitos hasta las 25 semanas", comentó.