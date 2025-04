Asimismo, Génesis Tapia señaló que está muy cerca de sufrir una depresión "Simplemente, la desesperación ha querido volverme su prisionera aproximándome de manera peligrosa a una depresión post parto. Me encuentro atrapada entre el "no puedes llorar porque estás dando de lactar" y el "eres humana, desfoga todo lo que puedas". No he tenido tiempo de recuperarme de mi parto y ver a mi hijo en UCI", señaló.