¿Génesis Tapia perdonó a Kike Márquez tras dar a luz?

“Cierro esta última etapa en mi vida, mentiría si les dijera que me da nostalgia porque ha sido un embarazo muy duro para mí con muchos dolores, en verdad que tuve vómitos hasta las 25 semanas, náuseas, estuve a punto de grabol y plidan, he sido internada de cuatro a cinco veces, he tenido reposo absoluto, he sido una prisionera estas 35 semanas y 2 días”, precisó.