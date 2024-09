Génesis Tapia se defiende: "No cobro nada, no lucro con mi dolor"

Génesis Tapia aclaró en vivo que ella no lucra con su desgracia al leer críticas en redes sociales tras la infidelidad de su esposo Kike Márquez. "Yo no les he cobrado a ustedes ni un sol, y ustedes pueden preguntárselos a su productor. Yo no les he cobrado nada porque yo no voy a lucrar con mi dolor", aclaró.