Génesis Tapia contó cómo se enteró del ampay de Kike Márquez.

Génesis Tapia se enlazó con América Hoy para revelar cómo vio el ampay de su aún esposo Kike Márquez con otra mujer. "Yo vi el ampay en la clínica, Janet, y cuando entré en crisis, ellos me abrazaron, hicieron que me durmiera mientras me acariciaban la cabeza, y eso es algo que yo no tengo cómo pagarles", sostuvo.