Flor Polo resta importancia a familia de Néstor Villanueva: “Murieron para mí”

“Esa familia murió para mí, ellos ni se acuerdan de mis hijos, ni se acuerdan de mí (…) yo estoy feliz con mis hermanos, con mi madre que me ama y me quiere (…) Desde que pasó todo este tema que yo me fui de la casa, yo no sé nada de ellos, ni siquiera escriben a mis hijos, uno de sus hermanos es padrino de mis hijos, no”, comentó.