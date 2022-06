Ethel Pozo revela que ha recibido amenazas por caso Melissa Paredes

"Debo decir algo esta mañana, papá Armando, ¿por qué estoy callada? Ustedes saben que siempre he tratado de ser imparcial, objetiva, uno puede saber muchas cosas en televisión, no todo se puede decir porque, como dice Janet, hay que tener la autorización de los terceros ..."

Fueron las primeras palabras de Ethel Pozo al referirse que en la edición del día no se ha pronunciado por los chats que filtró Melissa Paredes para desmentir a Rodrigo Cuba.

"La verdad, al igual que Lizbeth Cueva, ya no quisiera hablar del tema porque he recibido amenazas. (¿Por parte de quién?) No lo voy a decir.