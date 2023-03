Esposas de futbolistas peruanos hacen fuerte aclaración en redes sociales tras ampay a Paolo Hurtado

“Bueno, ya que me llegan mensajes sobre alguna especulación sin fundamento, quiero dejar claro que: Mi esposo tiene restringido los comentarios desde hace más de 2 años al igual que yo. No pensé que sería necesario emitir comentario alguno, ya que no nos sentimos aludidos, sin embargo, viendo la atención que se le ha prestado en redes, dejo claro lo anterior”, comentó Francesca Carranza, esposa de Carlos Cáceda.