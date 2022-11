Dalia Durán se pronunció tras reencuentro con John Kelvin: “Solo me importa ver a mis hijos felices”

“Yo no voy a olvidar las cosas que sucedieron, yo no voy a olvidar las cosas que él me hizo, no lo voy a olvidar, pero ese día en sí, lo único que quise fue terminar en paz y por mi tranquilidad y la de mis hijos que los veo felices, porque es la verdad no la puedo negar, veo a mis hijos felices, los veo tranquilos después de haber visto a su papá, era lo único que a mí me importaba en ese momento”, sentenció.