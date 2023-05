Cuto Guadalupe no vivía con Charlene Castro: De mi madre no me separo

"Yo de mi madre no me separo. Algunas personas me entenderán y otras no. Si ella vive allá (otro departamento) era para cumplirle sus sueños y yo vivo acá con mi mamá", sostuvo Guadalupe Rivadeneyra. Pese a que el exdeportista, afirmó que no tenía problemas en su relación antes del ampay, estas declaraciones generaron diversas especulaciones.