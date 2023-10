Christian Domínguez se molestó por supuesta crisis con Pamela Franco: "Me siento atacado"

En ese momento, la psicoterapeuta invitada indicó que cuando Pamela Franco llegó al set del programa, el cumbiambero no se le acercó a darle un beso como en otras ocasiones siempre lo ha hecho. "Me dejó pensando y me llamó la atención", dijo Lizbeth Cueva. El empresario no se quedó callado y afirmó que en el corte comercial sí fue cariñoso con su pareja. "No estoy de acuerdo. Me siento atacado", añadió incómodo.