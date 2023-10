Pamela Franco le reclamó a Christian Domínguez: “Son importantes los momentos en pareja”

Pamela Franco una vez más se mostró indignada con Christian Domínguez y le hizo ver en televisión nacional que necesita su atención y no solo a él como padre de su hija, sino como su pareja. “Yo no pienso que él no quiera estar conmigo porque él a mí me lo demuestra en otras cosas, pero es importante los momentos como pareja, como familia, como padres, si con toda la familia los tenemos y yo amo esos momentos, pero seguro ya con esto yo creo que ya mañana saca los pasajes”, mencionó la cantante, esperando que la catarsis que hizo sirva para que el cumbiambero abra los ojos finalmente.