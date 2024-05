Cassandra Sánchez hizo fuerte aclaración tras desmentir ruptura con Deyvis Orosco

“Muchas gracias por tus lindos deseos, la verdad es que actualmente estamos ambos enfocados en nuestra hermosa familia y nuestras metas profesionales. Será un año lleno de proyectos para ambos, pero tengo la suerte de estar en una relación con un hombre que no solo me motiva con sus acciones a siempre trabajar por mis sueños, sino que me da la seguridad para poder salir a comerme el mundo. Por eso me resultan tan curiosos estos titulares sin fundamentos”, expresó.