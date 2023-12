Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez se defienden así por críticas sobre su físico.

Por su parte, el cantante de cumbia defendió a su futura esposa de los duros calificativos sobre su físico al reafirmar que él se enamoró de ella por lo que es y no por su físico. "Yo me enamoré de mi esposa, no de su empaque. Todas las mujeres deben tener en claro algo, que tienen que valorarse por lo que son, no por lo que se dice", dijo Orosco.