Bill Orosco ganó demanda a Deyvis Orosco y podrá usar su apellido.

Consultado sobre si tomará o no acciones legales en contra su primo hermano, pese a que este no utilice el apellido Orosco, pero sí interprete las canciones del grupo ‘Néctar’, Deyvis fue claro en su respuesta. “No, no yo ya he dicho, estoy disfrutando de este momento y solamente me voy a enfocar a hablar de mi trabajo y mi éxito”, finalizó el artista.