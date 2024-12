Deyvis Orosco responde a ataques

El cantante aseguró que en medio de la polémica que viene viviendo, ha podido encontrar un gran apoyo y soporte en su esposa: “Ambos, no, ella sabe igual, ella ha estado en el Miss Universo, en México yo me quedé con el bebe, con los conciertos, porque eso es lo que es una pareja, es un equipo, no, y estamos para apoyarnos".