Cassandra Sánchez envió fuerte mensaje a Carlos Morales.

"Yo quiero aclarar una cosa, el único padre que yo tengo es Fernando Sánchez De Lamadrid. Como bien lo dijo Ethel, padre es el que cría, no el que engendra y honestamente estoy enfocada en la música, no en el ruído. Tengo una madre que sacó adelante sola a tres hijos y nadie me va a venir a contar a mí cómo fueron las cosas", explicó la hija de Jessica Newton.