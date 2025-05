Carlos Morales respondió a Jessica Newton: "La casa es mía"

La reportera de América Hoy no dudó en consultarle a Jessica Newton por estas últimas declaraciones de Carlos Morales. "Yo tengo un abogado que se encuentra en un proceso hace más de 20 años. Vamos a dejarle a él esas decisiones. Cualquier tema legal con mi abogado, yo no he tocado nunca este tema y no necesito tocarlo para salir en los medios", expresó la exreina de belleza.