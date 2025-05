¿Flor Polo en el Miss Perú? Jessica Newton se pronunció así

"(¿Crees que una de estas retadoras podría ser Florcita Polo?) No. (¿No tiene el perfil para un Miss Perú? ¿Ha estado en otro concurso?) Es porque conozco a las 40 candidatas y Flor Polo no se encuentra entre ellas. Yo no voy a hacer ningún juicio de valor sobre Flor", explicó Newton al magazine, pero precisó que todas las mujeres peruanas están invitadas a participar para el próximo año.