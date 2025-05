Flor Polo perdió la corona de Miss Turismo tras ampay: Suspendida

Flor Polo fue abordada por las cámaras de América Hoy mientras salía de Dirincri, donde fue a poner una denuncia por amenazas y extorsión. "Temo por mi vida, por mis hijos. Tengo dos pequeños y no quiero que más adelante estén sin su mamá. (¿Cuánto te están pidiendo?) 20 mil dólares a cambio de que siga trabajando, que en cualquier lugar que me van a ver me van a matar y una serie de cosas que no quiero recordar", dijo Florcita.