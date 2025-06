Milett Figueroa: "Le di parte del dinero a Jessica Newton".

"La experiencia que tuve allá es como turbio. No animaría a las chicas a que se metan a concursos de belleza y se vayan solas a otro país. Tenías que estar lista a las 7 a. m., levantarme a las 5 a. m. y luego desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche nos hacían trabajar en todas las empresas de maquillaje de Corea. Nos explotaron prácticamente un mes trabajando y teníamos una hora libre para comer. Si no comías en esa hora, tenías que pasar todo el día en tacos y maquillada. No era lo que esperaba, yo pensaba que era diferente", reveló.