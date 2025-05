Jessica Newton explotó con Carlos Morales y le hizo fuerte pedido

“(¿Fuiste pareja de Jessica Newton?) Sí. (¿Extramatrimonial?). Sí. Pero nunca oculté la relación, se lo dije de frente a mi esposa. Terminé la relación y ella tuvo su casa, viajaba conmigo y era la dama del hogar. Cuando yo tuve la relación, se lo dije el primer día a mi esposa. (Te separaste de tu esposa, pero no te divorciaste) No me divorcié porque no te daban el divorcio en esa época, así nomás”, contó Morales.