Brunella Horna anunció su salida de America Hoy en llanto

"Es una llamada muy difícil para mí, espero que me entiendas. Quiero iniciar diciendo la verdad, es una llamada para decirles no adiós, sino un hasta pronto. Es lo más difícil que me ha tocado decidir, porque ustedes saben lo que me ha costado este trabajo", explicó Brunella con la voz entrecortada en el inicio de la llamada con Ethel Pozo y Janet Barboza.