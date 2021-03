Mariella Zanetti al ver el antes de Brunella Horna: "Ahí sí asustaba"

Los "expedientes secretos" de Brunella Horna salieron a la luz y así son sus fotos del pasado.

América Hoy presentó el antes y después de Brunella Horna y tanto los conductores como invitados opinaron sobre los "expedientes secretos" de la modelo, quien impresionó con sus fotos del pasado a Mariella Zanetti.

"No sé, pero ahí sí asustaba. Perdón pues, es que por Dios, o sea no hay que ser mala onda ya, como dice Janet, todas las mujeres son lindas. No es cierto pues, no todas son bonitas, algunas sí necesitan con urgencia arreglitos", opinó Mariella Zanetti sobre el antes de Brunella Horna, quien se muestra en su adolescencia usando brackets.

