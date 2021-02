Brunella Horna: "Richard Acuña es el amor de mi vida"

"Es la persona que yo admiro, que yo amo, que yo respeto, igual él a mí", dijo Brunella Horna por San Valentín.

Brunella Horna se sometió a la secuencia "A corazón abierto" en América Hoy por el Día de San Valentín y le preguntaron si Richard Acuña es el amor de su vida.

"Obviamente que sí, es el amor de mi vida, es la persona que yo admiro, que yo amo, que yo respeto, igual él me respeta, me admira y me ama", respondió Brunella Horna sobre sus sentimientos por Richard Acuña.

