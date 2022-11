María Pía Copello regresa a la conducción con programa al mediodía junto a Carlos Vilchez

“Nos llevamos super bien, hay bastante química cuando lo he visitado en sus programas, cuando hemos hecho alguna cosa, siempre habido como una muy bonita relación y la verdad es que yo le festejo todo a Carlos porque me hace reír, es muy gracioso. Entonces cuando me dijeron que él iba a ser el acompañante me pareció espectacular, me pareció bonito, porque además a mí me encanta el humor y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer”, confirmó.