María Pía Copello rechazó la opinión de Nino Peñaloza: "Es un comentario obsoleto"

Sin embargo, Nino Peñaloza fue quien ha removido el espectáculo local al dar su opinión sin pelos en la lengua: “Me gustó el color, me gustó la idea la túnica, pero no me parece elegante y no me parece para su edad. Creo que ella es una señora, por más que sea tiktokera, etc, creo que hubo un exceso en esa abertura”

Al respecto, Pía respondió contundentemente: “Cuando uno es una persona pública se expone a eso, a los comentarios, ya sean buenos o malos y es su opinión y la respeto, pero no estoy de acuerdo. Yo me pongo las cosas con las que digamos, me siento cómoda y con las que me siento bien (…) Claro, no tiene nada que ver. La verdad que me parece así, un comentario un poquito obsoleto decirle a las mujeres en el 2022 que por su edad no te puedes poner algo ¡No te pases!”