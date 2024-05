Francesca hizo propuesta a Xavi que no pudo rechazar

La llegada de Xavi (David Villanueva), el papá de Laia a Las Nuevas Lomas provocó una gran impresión en Francesca (Yvonne Frayssinet), quien no dudó en invitarlo que se quede como su nuevo huésped en la casa Maldini. Fran le insistió a la chef española que no iba a permitir que su padre se vaya a un hotel y el antrópologo no dudó en aceptar la propuesta para estar cerca de su pequeña.