David Villanueva ingresó a AFHS como Xavi, papá de Laia

En la noche anterior, el antropólogo, sociólogo, semiólogo y deportista español intentó comunicarse con Laia, pero ella evitó contestarle el teléfono. Lo que no imaginó la chef es que Francesca haya quedado feliz con la visita de Xavi y no dudó en llenarlo de elogios frente al asombro de Sáenz. "No me contaste que tenías un padre tan simpático y encantador. Estoy fascinada", dijo.