Erick Elera sobre Joel en AFHS: "Me gustaría que conozca a otra chica"

"Sería chévere (que vuelva). A mí siempre me ha gustado esa idea... cuando he hablado con ella siempre soltamos esa conversación. Sinceramente, no me dice si "sí" o "no", así que mientras no haya un rotundo no, hay una esperanza de que vuelva y sería bonito darle un giro total a la historia. Depende de ella y de la gente de América. Sé que está acá (Perú), pero no he podido hablar con ella. Creo que viene un ratito, pero para la próxima que se quede más tiempo y pueda acompañarnos", acotó Erick sobre Nataniel Sánchez.