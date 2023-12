Joel tras dejar plantada a Patty en Al Fondo Hay Sitio: “Iba a fregarle la vida”

“Ahora él abandona (recordando cuando 'Fernanda' no se casó con él), lo cual me parece que le da un giro distinto al personaje, a la historia, porque creo que nadie pensaría eso, claro no es la manera ¿no? Hubiera sido realmente maduro si tomaba esta decisión de no casarse antes de llegar al altar ¿no? Pero creo que ahí en vez de decir sí y quizás fregarse la vida y no solamente él, sino fregarle la vida a Patty, entonces creo que él por eso opta por decir ‘no, no me puedo casar contigo, no eres el amor de mi vida’, y se lo dice de manera sincera”, mencionó el actor.