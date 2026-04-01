Pero aclaró que a pesar de sus defectos, don Gilberto amaba a su 'palomita': "(Bueno de solo ver su fotito a mi me damello) Era brava, era brava, pero el abuelo la amaba, la quería así, con todos sus defectos. Pero de ahí a que se había metido una canita al aire, no sé, pero a mí se me derrumban todas esas creencias en el amor incondicional, te digo (No, no creo)".