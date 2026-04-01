Don Gilberto decidió sincerarse con los Gonzáles y en medio del desayuno confirmó que tiene otra familia.
Don Gilberto (Gustavo Bueno) se sentó a la mesa familiar para desayunar, pero decidió que era el momento de contar toda la verdad a los Gonzáles, por lo que decidió interrumpir la conversación que tenían entre ellos y alzó la voz para explicar que luego de lo que iba a decir cambiaría la forma en que lo verían.
El patriarca decidió confirmar que sí tiene otra familia y que no fue a Challhuanca para descansar, sino para encontrar verdades del pasado. Gilberto dejó a los Gonzáles en shock, pero el más afectado de la revelación fue Jimmy (Jorge Guerra), quien fue captado cuando las lágrimas se le caían de los ojos.
No dudó en explicarle a 'su esponjita' que podría entender por cierta parte la supuesta infidelidad de su abuelo pues recuerda a la perfección que su abuelita, doña Nelly (Irma Mauri), tenía un carácter muy especial: "(¿A son de qué tendría otra familia?) No es por justificarlo, pero la abuela era... (Fregadita) Sí, pues sí. Era como tener a todas las brujas de Disney metidas en un cuerpo de medio metro".
Pero aclaró que a pesar de sus defectos, don Gilberto amaba a su 'palomita': "(Bueno de solo ver su fotito a mi me damello) Era brava, era brava, pero el abuelo la amaba, la quería así, con todos sus defectos. Pero de ahí a que se había metido una canita al aire, no sé, pero a mí se me derrumban todas esas creencias en el amor incondicional, te digo (No, no creo)".
Olinda no dudó en enfrentar a don Gilberto (Gustavo Bueno)en el capítulo final de la temporada 12 de Al fondo hay sitio para que le confiese de una vez por todas que cuál es el secreto que esconde desde hace varios meses con Koky (Paul Vega). La prima de Juana (Natali Zegarra) lloró desconsoladamente para exigirle a su esposo que le cuente toda la verdad de lo que está sucediendo
"Me dijiste que querías venir a tu pueblo para relajarte, me dijiste voy a ir unos cuántos días y ya pasaron varios meses. Yo no entiendo y todavía sigo sin entender. Exijo que me expliques. (Mañana lo haré) No, me vas a contar ahora mismo.Quiero que me cuentes la verdad o te juro que nunca más me vas a volver a ver", dijo.
Olinda llamó a la familia en Lima y los preocupó a sobremanera al confesarles por teléfono que don Gilberto tuvo una recaída al enterarse que todos los Gonzáles se encontraban en la cárcel por el supuesto crimen a Miguel Ignacio De Las Casas (Sergio Galliani).
Sin embargo, el patriarca le reclamó a su esposa por mencionar que tenía 'pronóstico reservado', a lo que ella aprovechó a decir que si estaba bien podría revelar su secreto a la familia, pero automáticamente Gilberto se pusó 'súper mal'. Ella aseguró que lo que tenía pronóstico reservado era su matrimonio pues ella no merecía.