Don Gilberto contó muy avergonzado su historia de amor con Tinita

Don Gilberto (Gustavo Bueno) decidió darle a los Gonzáles todos los detalles de cómo fue su historia de amor con Ernestita "Tinita" en su natal Chalhuanca, y así inició su relato a la familia sobre la exstencia de su expareja, de su hija y de todo lo que tenía escondido en su pasado.
Don Gilberto explicó que en 1974 conoció a Ernestina por el trabajo que consiguió en ese entonces y muy acongojado expresó cómo se sentía con ella.
"Fue en el verano de 1974. Yo era un muchacho de... De veintitantos años que se ganaba la vida como podía. Entré a trabajar a un taller de mecánica. Ahí fue donde conocí a Tinita, era la hija del dueño del taller. Tinita era una chica amable, linda y de buen corazón, además con un gran sentido de humor, me sacaba siempre una sonrisa y yo también a ella le aligeraba los días", dijo.
El patriarca contó que su bonita amistad cada vez hacía que un bonito sentimiento nazca y así se volvieron pareja: "Nos hicimos muy buenos amigos. Pero con el tiempo, las risas y las noches, esa amistad se transformó en algo más, en amor. Como enamorados salíamos a pasear por la plaza del pueblo, nos bañábamos en el río juntos. La verdad es que nos divertíamos mucho".
Al escuchar esa parte de la historia, los Gonzáles comentaron que Gilberto era una travieso con Tinita, pero Jimmy (Jorge Guerra) pidió a todos que se callen pues tenía una pregunta muy importante sobre si había sido infiel a su abuela Nelly (Irma Maury).
"No nos desviemos. Abuelo, toda esta historia que nos estás contando fue antes de que conocieras a mi abuela, ¿no? (Sí, Jimicito. Fue antes de conocer a mi Palomita)", respondió.
Gil explicó que sus planes eran muy serios con Tinita: "(¿Y qué más pasó con su enamorada, don Gilberto?) Nuestro amor crecía día a día. Estábamos muy ilusionados, hasta hablamos de casarnos".
El abuelo de Joel (Erick Elera) reveló muy triste que su adorada Tinita se fue del pueblo con toda su familia, pero no le dio explicación alguna sobre lo que había sucedido, tampoco hubo una despedida.
"(Entonces, ¿le pidió matrimonio a esa chica?) No, no pude hacerlo. Porque ella se fue del pueblo con toda su familia. Nunca supe el motivo por el cual se marchó. Algunos en el pueblo dijeron que se fueron a Arequipa en busca de un mejor futuro, otros dijeron que se habían venido a Lima por un asunto familiar, pero la verdad es que nunca supe bien dónde se fue ni por qué se marchó, pero me dejó una pena muy grande", mencionó.
Sin embargo, don Gilberto al escuchar todas las teorías de sus familiares pidió silencio y aseguró que Tinita había dejado Chalhuanca porque estaba embarazada de él.
"No fue por ninguno de esos motivos que ellos se fueron del pueblo y de eso me enteré hace poquito (¿Entonces?) Se fueron para evitar la vergüenza (No, no, no entiendo. ¿A qué se refiere?) Tinita estaba embarazada... De mí", sentenció dejando sin palabras a todos.
"Abuelo, la abuelinda ha dicho cosas muy feas y tú no has dicho nada, te has quedado callado. Otra familia yo no creo que eso sea verdad. Tú eres Gilberto Collazos Chipana, un caballero como los de antes, tú solo has tenido a tu palomita, salvo cuando ella se fue de gira con San Pdero (falleció) y después te fijaste en Bertha y en la Eva que se quiso aprovechar de tu bondad", dijo Joel muy preocupado por la escandalosa revelación de Olinda (Nidia Bermejo)
"Eso de la otra familia no es cierto, no abuelo. Yo no creo, porque tú no eres como mi viejo, no?", agregó el hermano de Jimmy, visiblemente preocupado por la situación de don Gilberto, quien lejos de defenderse, continuó sin decir palabra.
Lorena (Virna Flores) dudó de las palabras de Olinda y le pidió que deje de inventar historias en medio del juego. La prima de Juana (Natali Zegarra) no permitió que la llamaran mentirosa y aseguró que tenía pruebas."No estoy inventando nada, lo sé y tengo pruebas. Lo digo en serio, tengo pruebas en una caja. He esperado a Gilberto para que les cuente, pero siempre había una excusa. Una caja que ahora la traigo".
Lo que no imaginó la prima de Juana es que la cajita estaba vacía y cuando la abrió delante de los Gonzáles, quedó en ridículo. "Ahí no hay nada", "Olinda, ¿de qué hablas?", "Yo creo que está perdiendo la cabeza", exclamaron ellos y a lo que Olinda recalcó que no estaba loca.
"Yo lo vi, aquí estaba.¿Gilberto tú sabes quién fue? Koky. Ellos andaban juntos, yo los vi con mis propios ojos. Ellos estaban hablando misteriosamente, Koky debe saber, llámenlo, él sabe todo", expresó llorando desconsoladamente y mirando fijamente a Don Gilberto, visiblemente indignada y molesta.