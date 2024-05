Luego de descubrir que Jimmy (Jorge Guerra) la estuvo engañando al trabajar con Laia (Alex Béjar), Alessia (Karime Scander) no dudó en desatar toda su furia. La rubia le reclamó a su pareja por no haberle contado que no renunció al puesto como se lo había prometido y le preguntó si tenía algún problema con las mentiras.