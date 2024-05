Diego descubrió a Alessia cocinando en el chifa: "Me muero"

Diego (Giovanni Ciccia) quedó devastado al ver a Alessia (Karime Scander) cocinando en el chifa, pues él pensaba que su hija estaba trabajando en un restaurante exclusivo. La joven chef no tuvo más alternativa que confesarle que le mintió y que tuvo que aceptar el empleo porque nadie quiso contratarla. "Fui a docenas de restaurantes y nadie me quiso aceptar. La única que me dio una oportunidad fue la señora Li", dijo la rubia.