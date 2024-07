Jimmy y Alessia tuvieron una emotiva despedida

Pese a que Jimmy (Jorge Guerra) le pidió a Alessia (Karime Scander) no viajar a París para que puedan arreglar su relación, ella lo buscó al chifa para despedirse y le aclaró que solo se irá a estudiar un diplomado de cocina en Francia por una semana. La chef le dijo a su novio que se despida bien y le dio un frío beso antes de dejarla ir. "No me quiero ir con esa sensación horrible en el corazón", dijo.