Jimmy entró en pánico al ver a los Gonzáles en el restaurante

Jimmy (Jorge Guerra) quedó en shock al ver a Joel (Erick Elera), Gaspar (Alejandro Villagomez) y a su abuelo en la reapertura del Francesca's y no dudó en ocultarse antes que lo descubran. El hijo de Charo le pidió a Cristóbal (Franco Pennano) que lo ayude a que no lo vean y lo cubrió mientras salía por la puerta trasera para irse con Alessia (Karime Scander). "Me voy a ir al infierno", exclamó mientras se cambiaba de ropa.