Jimmy quedó desvastado al ver el castigo de Alessia por culpa de Laia

Tras ser descubiertos Alessia y Diego (Giovanni Ciccia) como las personas que suplantaron a los hermanos Kuleshov, Laia no tuvo mejor idea que proponerle a Francesca que los castigue por no poder pagar la millonaria cuenta que consumieron en el restaurante. La chef española no paraba de burlarse al ver lavar los platos sucios a la novia de Jimmy.