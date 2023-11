Jimmy y Koky protagonizaron tierno momento tras reconciliarse

Finalmente, Jaimito se mostró muy conmovido al resaltar el apoyo incondicional que siempre ha recibido por parte de Koky. "Te agradezco infinitamente por la confianza y el apoyo que siempre me has dado", indicó, para luego protagonizar un tierno momento con su padrastro, pues ambos se abrazaron fuertemente en señal de una reconciliación. La matriarca de los Gonzáles no pudo evitar sonreír de emoción al observar desde la ventana de su casa lo que sucedía.