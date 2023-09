Koky (Paul Vega) no pudo resistirse y buscó a Jimmy (Jorge Guerra) para tratar de consolarlo luego de su ruptura con Alessia; sin embargo, se llevó un amargo momento con las duras palabras que recibió del hijo de Charito. "Qué sabes tú de amor si te burlaste de mí, de mi mamá y de todos nosotros (...) No te voy a perdonar después de lo que le hiciste a mi mamá. No te me vuelvas a acercar", dijo el hermano de Joel, dejando a su padrastro visiblemente afectado.