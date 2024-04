Jimmy le suplicó volver a Alessia y ella lo rechazó

El hijo de Charo sostuvo que imaginó que no iba a funcionar su relación con Alessia y no pudo negarle en la cara de Montalbán que se haya enamorada de Dolores. "¿Qué clase de amor es ese?", expresó la hermana de Cristóbal entre lágrimas. "Era una chica de mi condición social y me atreví porque pensé que me iba a olvidarme de ti", le respondió Jimmy.