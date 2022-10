Al fondo hay sitio 2022: ¿Nacerá el amor entre Joel y Macarena?

Joel Gonzáles ( Erick Elera ) tienen la cabeza con miles de nudos tras el sueño que tuvo en donde vio a sus gemelos, pero esta vez no apareció su amada Fernanda ( Nataniel Sánchez ), sino su estimada vecina Macarena ( Maria Grazia Gamarra ).

Tras analizar su sueño el joven no sabe lo que está sintiendo realmente pues no quiere repetir el hecho de enamorarse de “una pituca”, sin embargo, él no sería el único, pues la hermana de Diego Montalbán también estaría analizando los sentimientos hacia el joven mototaxi.