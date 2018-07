A que no me dejas: Alejandra Barros es la pesadilla de "Paulina y Adrián"

Alejandra Barros vuelve a las telenovelas con "A que no me dejas", una producción mexicana en la que interpreta a Julieta Olmedo, la hermana de Adrián (Osvaldo Benavides), una mujer que hará de todo para evitar que él una su vida a la de Paulina (Camila Sodi).

Tras la muerte de sus padres, se convertirá en una madre para el menor de su familia, de quien tratará controlar su destino y con el fin de darle una figura paternal se casará con Jaime (Moisés Arizmendi).

Con esta realización, Alejandra Barros vuelve a dar vida a una villana, tras su recordada participación en "La sombra del pasado", donde encanó a la estricta Candela.

¿Hasta dónde será capaz de llegar Julieta para conseguir lo que se propone? No te pierdas los capítulos de A QUE NO ME DEJAS, de lunes a viernes a las 4:30 p. m. en América Televisión o en América tvGO.

