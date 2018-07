A que no me dejas: Camila Sodi, conoce a la bella protagonista

Camila Sodi vuelve a aser protagonista de una historia llena de emoción en "A que no me dejas", donde intepreta a "Paulina", la joven que pasa por una serie de dificultades para vivir una relación amorosa con Adrián (Osvaldo Benavides).

La actriz mexicana nació en la ciudad de México el 14 de mayo de 1986 y es la mayor de las hijas de la escritora y periodista Ernestina Sodi, hermana de la cantante y también actriz Thalía. Estuvo casada con el actor Diego Luna, con quien tiene dos hijos: Jerónimo y Fiona.

Camila comenzó su acarrera artística desde niña a través de la música y el modelaje, pero fue en 2004 que tuvo su primer rol protagónico en la pantalla chica con la telenovela "Inocente de ti" junto a Valentino Lanus.

Después de 12 años de mantenerse alejada de este tipo de formatos, la actriz regresa con una súper producción, versión de "Amor en silencio" (1988), y en la cual personifica a Paulina Murat.

