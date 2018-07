A que no me dejas: conoce a los personajes de esta telenovela

De lunes a viernes, América Televisión presenta "A que no me dejas", una producción llena de drama, amor y pasión que ya te ha cautivado con un carrusel de emociones.

Con las actuaciones protagónicas de Camila Sodi y Osvaldo Benavides, además de las actuaciones antagónicas de Arturo Peniche, Alejandra Barros y Laura Carmine. A este elenco de lujo se unen también las actuaciones estelares de los reconocidos artistas Leticia Calderón, Alfredo Adame y Cecilia Gabriela.

Vale indicar que esta súper producción marca el regreso triunfal de Camila Sodi a las telenovelas luego de 10 años desde su participación en Inocente de ti.

TRAMA

Esta es una historia desgarradora donde el poder, la envidia, el egoísmo y el deseo de posesión marcan de manera trágica el amor profundo entre Paulina y Adrián, quienes a pesar de ello, logran perpetuar su amor a través de su hija Valentina y de su adorado Mauricio.

Este melodrama está dividido en dos etapas, en cada una de ellas se contará la historia de amor de cada pareja así como los obstáculos que enfrentarán primero Paulina y Adrián y más tarde Valentina y Mauricio.

