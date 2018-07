Osvaldo Benavides: así luce "Nandito" como galán de A que no me dejas

Osvaldo Benavides regresó a la televisión con el rol protagónico de "Adrián", un joven que luchó contra las adversidades de la vida con tal de alcanzar la felicidad junto a Paulina (Camila Sodi).

Mira también: [FOTOS] Camila Sodi, conoce a la bella protagonista

Este reconocido actor mexicano ganó mucha popularidad en el Perú con su actuación en María la del Barrio, telenovela en la que interpretó a Fernando De la Vega (Nandito) junto a Thalía.

Mira también: [FOTOS] Alfonso Dosal tratará de conquistar a "Paulina"

Osvaldo también ha participado en varias películas y series. Además, su trabajo en la televisión ha sido galardonado con tres premios de TVyNovelas en 1996 (María la del Barrio), 1998 (Te sigo amando) y 2015 (Lo que la vida me robó).

Mira también: [FOTOS] Alejandra Barros es la pesadilla de "Paulina y Adrián"

No te pierdas los capítulos de A QUE NO ME DEJAS, de lunes a viernes a las 4:30 p. m. en América Televisión o en América tvGO.

Mira también: [FOTOS] Arturo Peniche es Gonzalo Murat en A que no me dejas