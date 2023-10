Joaquín (Mikael Miyashiro) no pudo evitar que Renata (Fernanda Miyashiro) le quite la carta que Lito (Aldo Miyashiro) le escribió a Lara (Érika Villalobos) donde le asegura que no interferirá en la vida de la adolescente, pese a que es su padre biológico. La hija de la empresaria se quedó en shock tras leer la hoja y no quiso creer en sus palabras. Asimismo, no pudo evitar las lágrimas al reconocer que Enzo no es su verdadero papá.