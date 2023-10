Renata hirió a Lara por reconciliarse con Lito: "Sería mejor que te mueras"

Renta (Fernanda Miyashiro) no pudo contener su molestia con Lara (Érika Villalobos) al ver en las noticias fotografías de su madre con Lito (Aldo Miyashiro). La adolescente no dudó en encarar a su mamá por reconciliarse con el exboxeador y terminó hiriéndola. "Estás saliendo con un criminal. Que se te quite de la cabeza que es bueno porque no lo es. Todo el mundo se da cuenta menos tú. (Me estás faltando el respeto) Tú te lo faltas solita haciendo de tonta y enamorada de un criminal. Estás destruyendo a la familia por un criminal. Me voy a ir con mi papá, no te quiero ver más. No puedo vivir contigo ni hablar ni ver. Todo lo que dices son tonterías. Estoy harta de ti. Tal vez hubiera sido mejor que te mueras. Te odio", expresó, dejando a la empresaria en medio de lágrimas.